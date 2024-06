Morata, l'Italia e il desiderio di rivincita: "Mi hanno sempre trattato bene, però..."

Tra fame di vittorie e la fascia di capitano

"Siamo qui per vincere. L'ultima volta siamo usciti in semifinale, nel 2016 agli ottavi. Siamo cresciuti molto, non è semplice vincere, ma abbiamo una grande squadra e un gruppo fantastico. Sappiamo che affronteremo alcune difficoltà , sappiamo che non sarà facile, ma siamo pronti". L'ex Juventus, oggi all'Atletico Madrid, ha parlato anche del traguardo raggiunto come quarto miglior marcatore della nazionale: "Mi fa sentire molto orgoglioso. Se penso a tutto ciò che ho superato...momenti difficili, partite in cui non potevo giocare. Ho combattuto molto per essere dove sono. Io capitano? Ogni volta che sento l'inno e indosso la fascia provo una sensazione incredibile. Cerco solo di aiutare i miei compagni di squadra, assicurarmi che siano sempre contenti, ma anche di far capire loro che una competizione come questa si basa tutta su una questione di dettagli. Non siamo qui in vacanza, in questo mese dobbiamo lavorare sodo".

"Ci vorrà molto per vincere": le parole sull'Italia

Alvaro Morata incontrerà alla seconda gara degli Europei gli azzurri di Luciano Spalletti, ed ha colto l'occasione per riconoscere il suo affetto nei confronti dell'Italia che sicuramente affronterà con determinazione: "L'Italia? Mi hanno sempre trattato bene, ma nel 2016 e nel 2020 ci hanno eliminato, quindi sappiamo che hanno quel Dna competitivo. Ci vorrà molto per vincere, ma anche a loro non piace giocare contro di noi". Una sfida fondamentale dunque quella che affronterà Morata con la fascia di capitano al braccio e che con molte probabilità sancirà esiti importanti in vista del passaggio del turno agli Europei.