Morata si sfoga e si mette sul mercato: “Non sono più la priorità dell’Atletico”

"Immagino che quello che esce sulla stampa sia ciò di cui parlano i dirigenti, così lo dico chiaramente. Non ho parlato con nessuno, ma se vedo che l'Atletico vuole prendere 8 attaccanti ho l'impressione di non essere la priorità del club. Ho 31 anni, ne faccio 32 a ottobre, non posso rimanere a Madrid per non giocare". Così Alvaro Morata dal ritiro della Nazionale spagnola a Euro 2024 .

Morata, i numeri con l'Atletico Madrid

Nel corso di un'intervista a El Larguero, l'ex attaccante della Juve non ha usato giri di parole per chiarire che non ha intenzione di recitare un ruolo da comprimario. Morata, che nel 2023/2024 ha segnato 21 gol e offerto 5 assist in 48 presenze tra Liga, Champions League, Supercoppa spagnola e Copa del Rey vuole essere ancora protagonista.

Morata, la clausola rescissoria nel contratto

Non è da escludere un ritorno in Italia, ma sulle tracce di Morata ci sono anche club arabi e statunitensi. Juventus e Roma lo hanno già cercato la scorsa estate e anche quest'anno potrebbe rappresentare un'opzione per il club bianconero. Ogni tipo di discorso di mercato sarà però rimandato a dopo gli europei. La clausola di 15 milioni di euro inserita nel suo contratto lo rende tutt'altro che irragiungibile seppur al netto di un ingaggio tra i 4 e 5 milioni di euro da dovergli corrispondere.