Spagna, ko un titolarissimo. De La Fuente: "Croazia da imitare, ecco perché"

De La Fuente: "Croazia molto pericolosa e forte"

De La Fuente ha aggiunto: "I giocatori croati, oltre ad avere questo spirito di nazionalità, hanno un talento speciale per lo sport e per lo sport di squadra in particolare. Come si sono comportati come Nazionale negli ultimi anni è eccezionale. Quando metti insieme il talento e l'orgoglio nazionale, qualsiasi team diventa molto pericoloso e molto forte. Questo è quello che sto cercando di instillare nella nostra Nazionale".

De La Fuente: "Voglio vedere l'orgoglio di essere spagnoli"

La Spagna è pronta a scendere in campo: "Abbiamo molto talento, abbiamo giocatori eccezionali dal punto di vista calcistico. Dobbiamo avere quel senso di cosa significhi essere spagnoli e dire: stiamo rappresentando il nostro Paese. Dobbiamo dimostrare l'orgoglio che proviamo a rappresentando un'intera Nazione che ci sostiene".

Spagna, Laporte ko: quando rientra

De La Fuente dovrà però a meno di Aymeric Laporte. Il difensore dell’Al Nassr è alle prese con un lieve fastidio muscolare e non si è allenato con compagni di squadra. Laporte è rimasto con i fisioterapisti per curare l’infortunio, che non è grave e che non dovrebbe la sua partecipazione al torneo, ma lo costringerà a saltare la prima partita. Dovrebbe rientrare proprio contro l'Italia.