Yamal, record da Golden Boy: l'Europeo gli consegna un altro primato

Lamine Yamal non smette di polverizzare record. Dopo i tanti con la maglia del Barcellona , il talento classe 2007 sta riscrivendo anche quelli delle nazionali in occasione dell'esordio degli Europei per Spagna e Croazia . Una partita delicata che Yamal inizierà comunque dal primo minuto, diventanto così il più giovane di sempre ad esordire nella manifestazione a 16 anni e 338 giorni . Numeri ancora più impressionati soprattutto pensado agli avversari che dovrà affrontare, come il 38enne Luka Modric.

Yamal meglio di Bellingham: è il più giovane di sempre ad un Europeo

Il talento spagnolo ha appena superato Kazper Kozlowski che negli ultimi Europei nel 2021 aveva stabilito il record scendendo in campo in Polonia-Spagna a 17 anni e 246 giorni. Un primato appartenuto in precedenza ad un altro talento del calibro di Lamine Yamal, ovvero Jude Bellingham che aveva esordito con l'Inghilterra in un Europeo a 17 anni 349 giorni.

Spagna, per Yamal c'è un altro possibile record

Archiviato l'ennesimo record, Lamine Yamal potrebbe non fermarsi qui. La sfida contro la Croazia è infatti anche l'occasione per diventare il più giovane marcatore di sempre nei 64 anni di storia del campionato Europeo. Una statistiche che appartiene per il momento allo svizzero Johan Vonlanthen, a segno nel 2004 nella sconfitta per 3-1 contro la Francia a 18 anni di età. Al talento del Barcellona basterà quindi segnare un gol in una qualsiasi fase dell'Europeo per entrare ancora di più nella storia.