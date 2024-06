Morata avverte l'Italia e la Juve: subito gol e i tifosi lo chiamano a Torino

Morata, l'Atletico Madrid e la Juve

Il futuro di Morata, intanto, resta uno degli argomenti più in voga negli ultimi giorni. Il giocatore in conferenza stampa ha espresso chiaramente le sue idee: "Se l'Atletico Madrid vuole comprare 8 attaccanti ho la sensazione di non essere la priorità del club. Ho 31 anni, ne faccio 32 a ottobre, non posso restare a Madrid per non giocare". Già l'anno scorso Alvaro aveva accarezzato l'idea di lasciare la squadra di Simeone, salvo poi rimanere. Ora Morata apre nuovamente alla Juventus, in quanto conosce bene l'ambiente bianconero e sa quanto una nuova esperienza (sarebbe la terza) con la Vecchia Signora potrebbe nuovamente rilanciarlo.