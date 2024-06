De La Fuente: "Spagna, piedi per terra. Yamal da record, Fabian Ruiz..."

La Spagna inizia con il piede giusto Euro 2024 imponendosi con il netto risultato di 3-0 contro un avversario ostico come la Croazia. I prossimi avversari dell'Italia di Spalletti hanno vinto grazie ai gol di Morata, Fabian Ruiz e Carvajal. Al termine della sfida il ct degli spagnoli De La Fuente ha analizzato la prestazione dei suoi: "Abbiamo giocato una partita molto completa. Sono molto contento di come ci siamo comportati in tutte le zone del campo. Per una squadra così giovane mantenere una tale concentrazione per tutto il tempo è stato particolarmente piacevole. Sono molto felice per tutti coloro che hanno lavorato così duramente per arrivare a questo punto".