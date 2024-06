Morata, il tifo di Alice Campello e la gaffe: la replica di Alvaro

Alice Campello è stata la prima a congratularsi con Alvaro Morata per la vittoria 3-0 della Spagna sulla Croazia a Euro 2024. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha sbloccato le marcature al 28', poi le altre reti di Fabián (31′) e Carvajal (46′). Una prestazione che ha stupito l'imprenditrice così come i figli che hanno seguito la partita in televisione e con la loro famiglia. "Capitano, ti amiamo alla follia", ha scritto l'influencer in un post pubblicato sul suo profilo Instagram insieme ad una carrellata di scatti del momento e all'emoticon raffigurante un volto gli occhi a forma di cuori. "Tu sei il nostro orgoglio", ha aggiunto la modella con il cuore rosso.