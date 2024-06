Rivoluzione Spagna, è sparito il possesso: De La Fuente cambia tutto

«Lo stile giusto è quello che ti conduce alla vittoria. Ogni rivale è diverso ed è un errore pensare che un solo stile possa bastare». La franchezza di Rodri è devastante perché il centrocampista madrileno non è soltanto la bussola della Roja, ma anche del Manchester City di un certo Pep Guardiola. Dopo dieci anni e 112 partite, la Spagna ha chiuso un incontro con una percentuale di possesso palla inferiore a quella del rivale (46-54). Risultato? Tre gol in 45 minuti e pratica Croazia archiviata prima di rientrare negli spogliatoi per l'intervallo. E in Spagna c'è già chi parla di «divorzio» da quello stile che tra il 2008 e il 2012 portò la Roja di Luis Aragonés e Vicente Del Bosque a vincere due Europei e un Mondiale: «Una nazionale moderna, con molti registri», l'amara ammissione di uno Zltako Dalic travolto, assieme alla propria squadra, dalla furia rossa.

La Spagna di De La Fuente

E già, perché quella che da quasi 20 anni era un'etichetta oramai desueta è tornata improvvisamente a essere di moda. Già da molto tempo, infatti, la Roja non s'identificava più con l'indomabile, ma perdente spirito delle Furie rosse, bensì con la vincente razionalità del tiqui taca. La verità, però, è che l'ultima vittoria della nazionale spagnola, prima dell'arrivo di Luis De la Fuente, era datata, appunto, 2012. Al primo colpo, invece, l'ex commissario tecnico della Rojita ha conquistato la Nations League e, dodici mesi dopo, punta a ripetersi in un torneo decisamente più importante. E ci sta provando alla guida di una squadra che è finalmente sua e soltanto sua: «De la Fuente non solo ha un piano B, ma anche uno C», assicurano gli stessi che criticavano Luis Enrique per non avere un'alternativa tattica valida quando le squadre rivali piazzavano l'autobus davanti alla propria area di rigore.

Le parole di De La Fuente

E il ct del prossimo avversario dell'Italia a Euro 24 se la gode: «Probabilmente, in altri tempi, tenere di più la palla ti garantiva risultati migliori. Ora, invece, siamo noi a poter sorprendere gli avversari come abbiamo fatto contro la Croazia. Dominare il possesso palla ha un senso se poi anche il risultato è positivo. Oggi è ampiamente dimostrato che con una squadra veloce come la nostra non c'è bisogno di tenere tanto la palla tra i piedi». Una vera e propria inversione di tendenza epocale che, in vista della gara contro l’Italia, mette Luciano Spalletti di fronte a una nuova e inattesa realtà. «Ci piace ancora giocare il pallone, ma sapevamo che non sarebbe stato semplice toglierlo a una delle migliori nazionali al mondo» ha ammesso l’mvp della gara contro la Croazia, Fabián Ruiz, prima di tornare, con altrettanta franchezza, sul concetto espresso da Rodri: «Abbiamo perso il possesso palla? Quello che conta sono i gol e vincere».