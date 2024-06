Casillas: “L’Italia ci dirà tutto. Var? Non possiamo stare fermi dieci minuti”

MILANO - Iker Casillas, storico portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola, oggi ambasciatore della campagna “Uefa Euro 2024 Beyond Glory” del noto marchio Hisense, si gode l’Europeo in corso d’opera in Germania. L’ex estremo difensore tocca più argomenti, di calcio giocato e non solo, celebrando poi soprattutto l’incessante ricerca dell’eccellenza di quei calciatori che possono conferire quel qualcosa in più alla manifestazione: "Per ora sono rimasto impressionato dal fatto che la Germania abbia vinto così facilmente, segnando così tanti gol, contro la Scozia, per poi ripetersi - anche se meno agevolmente - contro l’Ungheria. Mi ha anche colpito la vittoria della Spagna 3-0 sulla Croazia, cosa che mi incoraggia ovviamente da tifoso spagnolo quale ovviamente sono. Per il resto, forse non ne sono rimasto così impressionato, ma comunque mi hanno dato all’occhio pure Italia, Inghilterra e Francia".

La Spagna ha iniziato alla grande contro la Croazia. La squadra è giovane e promettente. Dove possono arrivare? Possono vincere l'Europeo? "Non lo so, c'è ancora molta concorrenza. Adesso dobbiamo giocare contro l'Italia. Credo sia una sfida più complicata e dura rispetto a quella contro la Croazia. A dire il vero anche la partita contro la nazionale a scacchi era stata un po' complessa, con i nostri rivali che avevano provato a recuperare, ma alla fine sono stati sfortunati. Vediamo come si comporterà la Spagna nella prossima partita. È qui contro l'Italia che andremo davvero a misurare la forza".

Cosa pensa in generale dell'Europeo sinora? "Non ha ancora raggiunto il livello massimo di passione. Dai quarti in poi vedremo davvero le squadre le migliori confrontarsi, dopo questa fase a gironi e gli ottavi di finale: lì ci divertiremo moltissimo. Ho sempre amato questa competizione e mi piace molto quando restano solo otto nazionali in lotta per vincere l'Europeo". Lamine Yamal ha solo 16 anni. La parola gioventù era associata a lei come calciatore, visto che ha disputato la finale di Champions a 21 anni. Quante le fa piacere vedere un giovanissimo fare così bene? "Soltanto lui potrà dimostrare di poter diventare un grande giocatore: solo ed esclusivamente lui, con fiducia e impegno. È bello vedere come i giovani giocatori continuino ad emergere nel calcio. In Spagna sono considerati le stelle del futuro. Fanno bene a tutta la squadra. Vediamo se Yamal, con la fiducia e la maturità che ha, assieme al sostegno dei compagni di squadra, potrà diventare un top player per la Spagna".

