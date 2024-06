"Sarà perché ti Gano": Spagna euforica dopo il successo sull'Italia

Una lezione di calcio. Più o meno è stato questo il sentimento generale dei tifosi dell'Italia e degli addetti ai lavori dopo la sconfitta contro la Spagna. Un 1-0 anche risicato per il punteggio perché le furie rosse hanno messo in campo una prestazione ben più importante del semplice risultato finale. La freschezza e la gioventù degli esterni, la capacità di mettere in difficoltà le possibilità di palleggio degli azzurri oltre ad arginare bene le incursioni di Chiesa e Frattesi, i due maggiori pericoli per gli iberici. La squadra di De la Fuente è riuscita così ad approdare agli ottavi di finale e con il primo posto in tasca, mentre noi (inteso come azzurri) dovremo non perdere contro la Croazia per toccare almeno i quattro punti e avere la certezza del secondo posto. Intanto andando a vedere le prime pagine dei quotidiani spagnoli qualcuno si è divertito a prenderci un po' in giro dopo la deludente prestazione.

Spagna, titoli italiani per le prime pagine Non tutti, ma qualcuno sì ha optato per un titolo italiano dopo il successo firmato dallo sfortunato autogol di Calafiori. As per esempio si è limitato a scrivere: "Espana es una fiesta", la traduzione in questo caso non serve. Come non serve nel titolo del Mundo Deportivo: "Bravissimo" e la foto dell'esultanza della Spagna dopo la rete dell'1-0.

Più diplomatico Sport che ha scritto "Agli ottavi" mentre ha deciso di puntare più in alto Marca: "Podemos sonar a lo grande" riferendosi anche alle possibilità di vittoria finale dopo l'ottima prestazione contro i campioni d'Europa in carica. Infine c'è Superdeporte che ha voluto giocare un po' con una canzone italiana e scrivere in prima pagina: "Sarà perché ti gano", sostituendo il "ti amo" con "Gano" ovvero vittoria. Insomma, in Spagna c'è grande euforia dopo il risultato ottenuto contro l'Italia e non potrebbe essere altrimenti, una sorta di rivincita dopo l'eliminazione ai rigori del 2021 in semifinale.

