Nico Williams, da stella all'Europeo a occasione di mercato: la clausola fa gola...

Nico Williams è stato il grande protagonista del successo della Spagna per 1-0 contro l'Italia nella seconda giornata degli Europei. L'esterno classe 2002 ha fatto letteralmente ammattire Di Lorenzo, che non è mai riuscito a contenerlo. Una prestazione che gli è valsa la palma di migliore in campo e che potrebbe attirare grandi interessi di mercato nell'immediato futuro, soprattutto per la cifra della clausola rescissoria inserita nel suo contratto con l'Athletic Bilbao.

Nico Williams, da stella all'Europeo a occasione di mercato L'esterno spagnolo potrebbe liberarsi dall'Athletic Bilbao per il pagamento della clausola rescissoria, fissata a "soli" 50 milioni di euro secondo Marca. Una cifra che, vedendo la prestazione contro gli azzurri, sembra quasi un prezzo di saldo per un calciatore di appena 21 anni. Oltre alla nazionale Nico Williams è infatti stato protagonista di una grande stagione anche con il club basco, chiusa con 8 gol e 19 assist e la storica vittoria della Copa del Rey. Delle prestazioni che, unite a quelle fatte vedere nelle prime due partite dell'Europeo, potrebbero scatenare i club alla ricerca di un nuovo esterno offensivo sul mercato. In questo senso sarà fondamentale capire la volontà del ragazzo, che potrebbe anche seguire l'esempio del fratello maggiore Inaki e scegliere di rimanere nel club che lo ha cresciuto.

Nico Williams dopo Spagna-Italia: "Un dominio, la mia miglior partita" Il talento classe 2001 ha anche commentato la sua prestazione da Mvp ai canali ufficiali Uefa: "Le cose hanno funzionato molto bene stasera e i miei compagni mi hanno aiutato moltissimo. Gli uno contro uno sono il mio forte. Quando superi il terzino per la prima volta, tutto diventa più facile. I miei compagni mi hanno applaudito nello spogliatoio e vorrei ringraziarli per avermi aiutato con le loro capacità. Ho ricevuto un messaggio da mio fratello subito dopo il match, spero che la mia famiglia si diverta tanto quanto me quando gioco. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile e sapevamo anche quello che dovevamo fare per vincerla. Abbiamo dominato su tutta la linea, l'Italia è un'ottima squadra ma abbiamo giocato molto bene e meritavamo di vincere. Personalmente ho sempre sognato di essere coinvolto a un livello come questo, penso che sia stata la mia prestazione più completa con la Spagna e mi auguro di poter aiutare la squadra il più possibile".

