“Ho toccato il fondo, ero nella m…”: Morata, la confessione che commuove

"Ho toccato il fondo, ho pensato di gettare la spugna". Alvaro Morata si è raccontato in questi giorni a El Chiringuito e ha voluto confessare situazioni spiacevoli vissute negli ultimi anni e problemi personali superati con l'aiuto di psicologi. L'attaccante ha vissuto un periodo di depressione nel corso della sua carriera e ha voluto spiegarlo, analizzandolo in pieno attraverso un'intervista. In questo momento l'attaccante spagnolo, nonché capitano della nazionale allenata dal Ct De La Fuente, è impegnato con la Spagna per gli ottavi di finale degli Europei in Germania.

Morata-Spagna, le sue parole Alvaro Morata ha spiegato: "Non voglio dilungarmi troppo sull'argomento... Sembra che alla fine tu sia sempre a dire qualche scusa o lamentarti... Non sto parlando del fatto che la gente mi ami o meno. È una questione di rispetto e in Spagna molte persone, non sto parlando dell'ambiente calcistico... Ho vissuto molti episodi con la mia famiglia per strada. Non importa quanti episodi spiacevoli devi vivere, è la mia quotidianità, quando vado al supermercato con i miei figli o per portarli ai loro allenamenti".

L'attaccante ha proseguito: "Pochissime persone mi conoscono veramente. E molte persone che ho incontrato nel corso della mia vita hanno cambiato opinione su di me quando mi hanno incontrato". Poi: "Ho pensato un bel po' di volte di gettare la spugna, ma alla fine quando racconto ai miei figli la cosa migliore che posso insegnare loro è che sono stato nella merda molte volte e alla fine ho sempre tirato fuori la testa. E questo per me è motivo di orgoglio. Oggi ho il mio psicologo, il mio psichiatra e un allenatore. Mi hanno aiutato molto. Loro e mia moglie sono il filo che mi sostiene nei momenti delicati e sono loro che ti valorizzano e ti fanno vedere te stesso con occhi diversi... Senza mia moglie (Alice Campello) la mia carriera sarebbe stata completamente diversa".

