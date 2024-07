Buba Sangaré dal Levante alla Roma: l'annuncio ufficiale

ROMA - Buba Sangaré Traoré, 17enne terzino destro spagnolo di origine maliana, è un nuovo calciatore della Roma. Cresciuto nelle giovanili del Patacona e del Levante, con cui nell'ultima stagione ha fatto registrare le prime tre presenze ufficiali tra i professionisti, due in Liga per un totale di 93' giocati, più una da 71' in Coppa del Re, arriva nella Capitale a titolo definitivo. A darne l'annuncio è lo stesso club giallorosso per mezzo di una nota diramata sul proprio sito ufficiale.