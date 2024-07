Morata resta all’Atletico: la conferma arriva sui social

Morata resta all'Atletico Madrid

La punta dei colchoneros aveva lasciato qualche dubbio sulla sua permanenza dopo alcune dichiarazioni: "Non ho parlato con nessuno ma se vedo che l'Atleti vuole prendere otto attaccanti, non posso restare per non giocare, per non essere una priorità". Ora però ha rivisto la propria posizione e ha comunicato al club la sua volontà di rimanere anche per il prossimo anno. L'ex Juve non ha ceduto alla corte dell'Al Qadsiah di Michel, che gli avrebbe garantito uno stipendio faraonico, e continuerà a giocare in Europa. Simeone dopo aver già perso Depay, svincolato, potrà ripartire da Morata, che nella passata stagione ha realizzato 21 gol tra tutte le competizioni. Il Cholo ha piena fiducia in lui e ha sempre votato per la sua permanenza. Chiusa questa parentesi ora potrà stare sereno e concentrarsi soltanto sull'Europeo, in vista del big match ai quarti di finale contro i padroni di casa della Germania.