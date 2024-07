Alice Campello, furto durante le vacanze in Italia: "Ci hanno rubato tutto"

Alice Campello è stata derubata in vacanza . In questa estate del 2024, cresce sempre più la preoccupazione per i furti ai danni dei personaggi famosi. Nel giro di poche settimane, la lista dei vip dello showbiz colpiti dai ladri è cresciuta in modo considerevole. Dopo il recente sequestro in casa subito dall'ex calciatore della Juventus Roberto Baggio , sua mogle e i suoi figli , durante la partita degli Europei Italia-Spagna, a finire nel mirino dei malviventi anche la moglie di Alvaro Morata ( il calciatore invece è impegnato con la Nazionale spagnola agli Euro 2024 ), che è stata vittima di un furto. La modella ha pubblicato a tarda notte una Instagram story dove ha rivelato ai numerosi follower di aver subito un furto durante le vacanze.

Alice Campello, il furto e la rivelazione shock sui social

“Ieri ci hanno rubato tutto quello che ci eravamo portati in vacanza…stiamo bene. Ora abbiamo delle persone che stanno con noi 24h e siamo tutti più tranquilli” ha scritto l’imprenditrice in una Instagram story, che si suppone essere in compagnia dei quattro figli avuti da Morata. Un incubo che ritorna per la giovane mamma. Nel 2019 Alice Campello aveva subito un furto nella sua casa a Mirasierra (un quartiere di Madrid), dove si trovava da sola con i figli di 11 mesi, Alessandro e Leonardo. I ladri si erano introdotti nella proprietà durante la notte, rubando oggetti di grande valore. A distanza di cinque anni da qullo spiacevole episodio, la modella si è ritrovata a vivere l’ennesimo incubo, ma stavolta durante una vacanza in famiglia. Il nome di Alice Campello è solo l’ultimo ad aggiungersi alla lista di volti noti che hanno subito furti nelle proprie abitazioni. Prima di Roberto Baggio, era successo al portiere della nazionale italiana Gigio Donnarumma, rapinato nella sua casa di Parigi, e a Theo Hernandez, la cui compagna Zoe Cristofori e il figlio di pochi mesi erano stati sequestrati in casa mentre i rapinatori compivano il furto.