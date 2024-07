Pedri, Europeo finito per fallo di Kroos: per Taylor non è neanche giallo

Spagna-Germania, infortunio Pedri: le condizioni

Un intervento da Clasico quello tra Kroos e Pedri, con il calciatore del Barcellona che ha avuto la peggio ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Un fallo non giudicato da cartellino giallo da parte dell'arbitro Taylor, che ha messo in mostra una gestione del match abbastanza discutibile nella prima frazione di gioco. A inizio ripresa lo spagnolo è stato inquadrato con una fasciatura. Il suo Europeo come filtra dalla Federazione dovrebbe essere finito a causa di una distorsione laterale interna al ginocchio sinistro. Seguiranno altri test ma il giocatore blaugrana quasi sicuramente salterebbe l'eventuale semifinale in programma martedì 10 luglio contro la vincente tra Portogallo e Francia.