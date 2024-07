Milan boom, Morata e Zirkzee! Perché il doppio colpo è possibile

Ma anche qui è una battaglia di nervi, perché il Milan ha l’accordo con il giocatore ed è pronto a inviare la pec al Bologna per attivare la clausola da 40 milioni che libererebbe - senza possibilità di contrattazione - Zirkzee verso Milano. Per quanto riguarda Morata , il giocatore piace da anni e viene visto come quel giusto mix tra esperienza, doti tecniche e umane che servirebbe dentro lo spogliatoio milanista dopo gli addii di due senatori come Simon Kjaer e Olivier Giroud. La clausola presente nel contratto con l’ Atletico Madrid è di 13 milioni, lui ne guadagna 6 ma sembrerebbe aperto a parlare con il Milan. Il club rossonero vorrebbe indurlo a una rinuncia sull’ammontare dello stipendio. Si può trattare, ma tutto dipenderà poi dalla scelta che farà Morata, dopo essersi esposto in maniera importante nei confronti dell’Atletico. Nel novero degli attaccanti c’è sempre il profilo di Santiago Gimenez del Feyenoord, che però è un attaccante molto diverso rispetto a Zirkzee e Morata, essendo più un centravanti puro rispetto al 9 di manovra rappresentato dall’attuale attaccante del Bologna e dal capitano della Spagna.

Milan: il mercato in uscita

In tema di attaccanti, ma in uscita, ieri il Milan e l’Atalanta hanno ufficializzato il riscatto da parte di Charles De Ketelaere per 23 milioni, che si uniscono ai 3 già spesi la scorsa estate per il prestito. Il Milan avrà ancora diritto a dei bonus oltre al 10% sulla futura rivendita di CDK da parte dell’Atalanta. Sarà a Milanello, lunedì, Divock Origi ma sarà una situazione transitoria visto che lui, così come Ballo-Touré, hanno le valigie pronte perché non fanno parte del progetto tecnico rossonero. Stessa sorte per Alexis Saelemaekers. Dalle loro cessioni (e non solo) il Milan conta di ricavare qualcosa da reinvestire sul mercato entrata dove si pensa sempre a Fofana del Monaco per la mediana, in attesa che arrivi la proposta araba per Bennacer.