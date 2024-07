Morata avversario Juve? Sempre più Milan: si stringe con l'agente, niente Arabia

Continua a tenere banco in casa Milan l'ipotesi Alvaro Morata . L'ex bianconero è nel mirino del management guidato da Gerry Cardinale già dallo scorso anno. Questa estate, i rossoneri sono alla ricerca di un nome per il post Giroud . L'attaccante spagnolo ha rifiutato l'offerta araba dell'Al-Qadsiah allenato dal connazionale Michel , annunciando sui propri profili social la volontà di restare all'Atletico Madrid. Morata resta dunque un nome caldo del calciomercato europeo.

L'offerta del Milan

Ingolosito dalla clausola da 12 milioni, il Milan sarebbe pronto a farsi avanti per liberare lo spagnolo dall'Atletico e convincerlo a unirsi alla corte di Paulo Fonseca con la giusta offerta di ingaggio. La richiesta di Morata è di un triennale da 5 milioni annui con opzione per il quarto. Il suo agente Juanma Lopez è interessato alla possibilità di un ritorno in Serie A dopo il trascorso alla Juve - il giocatore ha indossato la maglia bianconero dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022 - . Inoltre, l'eventuale approdo di Morata non eslcuderebbe necessariamente l'ipotesi Zirkzee.

Milan-Morata: si muove Ibra in persona

Chiamato a rispondere sul proprio futuro, Alvaro Morata si è detto concentrato esclusivamente sull'Europeo - che vedrà la Spagna scendere sul campo dell'Allianz Arena per affrontare la Francia nel match valido per la semifinale del torneo, in programma il 9 luglio alle ore 21 - . Tuttavia, il consigliere del Milan Zlatan Ibrahimovic si è fatto avanti per provare a convincere il giocatore ad accettare l'offerta del club rossonero. Dall'Atletico nel mentre, starebbe crescendo l'interesse per l'attaccante del Girona Artem Dovbyk, possibile sostituto dell'ex Juve e Real. Con la maglia dei Colchoneros, la scorsa stagione Morata ha disputato 48 partite e realizzato 21 gol e 5 assist.