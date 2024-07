"Morata fa vergognare la Spagna": durissimo sfogo di Alice Campello

Una situazione delicata, difficile da sostenere e anche sbagliata perché in Spagna c'è chi continua ad attaccare Alvaro Morata per le sue recenti uscite. C'è chi, come El Confidencial, l'ha definito un "piagnucolone" e in più ha pubblicato un articolo con un titolo oltre i limiti: "Morata, un capitano che mette in imbarazzo la Spagna e non solo per il suo pessimo livello nell'Europeo" riferendosi appunto alle sue parole extra campo. A tutto c'è un limite e per questo Alice Campello, moglie dell'attaccante nonché capitano delle Furie Rosse, ha voluto rispondere a tono con delle storie su social mostrando prima l'articolo in questione e poi frasi sul rispetto reciproco soprattutto in ambito calcistico.