Spagna-Francia, clamoroso sfottò a Mbappé: "La notte dei supereroi"

"La notte dei nostri supereroi". Un titolo apparentemente normale, bello anche in vista della semifinale degli Europei tra la Spagna e la Francia. Il quotidiano Marca ha voluto rimarcare il fatto di essere una notte importante dove bisogna fare qualcosa di più per superare i transalpini e giocarsi le proprie possibilità per raggiungere Berlino. Però. Sì, c'è anche un però e sta nel fatto delle immagini utilizzate dal giornale spagnolo per far risaltare la parola "supereroi".