Morata, infortunio allucinante: falciato da uno steward, rischia la finale!

Follia nel finale di Spagna-Francia : mentre i tifosi della Roja stavano festeggiando la vittoria sui transalpini per 2-1 che è valsa la finale di Euro 2024 , Morata è rimasto vittima di un clamoroso incidente, causato da un addetto alla sicurezza. Lo steward stava intervenendo per fermare un invasore di campo quando è scivolato, franando proprio sull'ex punta della Juventus , colpendolo sulla gamba destra. Apparso subito dolorante dopo l'impatto, Morata si è allontanato zoppicando vistosamente.

Le condizioni di Morata

Alvaro Morata è uscito zoppicando e dolorante al ginocchio tra la preoccupazione dei compagni di squadra come Rodri o Carvajal, l'allenatore Luis de la Fuente e il medico della nazionale, dottor Celada. Si attendono i primi riscontri su quello che potrebbe essere uno degli infortuni più incredibili e sfortunati della storia, potenzialmente in grado di negare la presenza in finale (contro Inghilterra o Olanda) all'attaccante dell'Atletico Madrid.