Incredibile Yamal, non è la prima volta: un anno fa stesso gol alla Francia!

Chiamatelo segno del destino. Chiamatelo casualità. Chiamatelo come volete ma Lamine Yamal sembra abbia voluto scherzare con il tempo e non tanto per aver scalato le gerarchie di una nazionale come la Spagna in pochissimi mesi, ma perché ha riscritto la storia. Il più giovane marcatore degli Europei a 16 anni e 362 giorni, ma quel che più colpisce è la naturalezza con cui gioca, calcia e segna.... soprattutto dopo la punzecchiata di Rabiot: "Dovrà fare qualcosa di più per arrivare in finale". Pallone sul mancino, sguardo rapido alla porta e tiro, un bacio al palo, quasi come una carezza, e Maignan battuto. Sembra quasi uno scherzo perché un anno prima, proprio Yamal ha segnato un gol molto simile, in un contesto diverso ma con lo stesso avversario.