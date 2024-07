Morata, dopo la paura torna il sereno. La frase che fa tornare il sorriso alla Spagna

Nel finale di Spagna-Francia le condizioni di Alvato Morata hanno lasciato con il fiato sospeso i compagni, De la Fuente e i tanti tifosi della Roja in festa per la finale raggiunta. Un clamoroso incidente e in più causato da uno steward corso in campo per fermare un invasore ed è scivolato, franando addosso all'attaccante. Subito claudicante l'ex Juve che si è toccato subito il ginocchio destro dopo l'impatto che gli ha fatto fare anche un movimento innaturale e inaspettato. Ma questa mattina il capitano sembra stare meglio ed è stato lui stesso a dirlo a Marca.