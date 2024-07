Dani Olmo, il Barcellona ci pensa ma c'è una clausola: le cifre

Dani Olmo è senza dubbio tra i protagonisti della Spagna dell'Europeo in Germania. L'attaccante del Lipsia ha segnato il gol del decisivo 2-1 (il primo lo ha segnato Yamal, il talento di Rocafonda ) nella semifinale contro la Francia con una bellissima giocata in mezzo all'area e tra pochi giorni si giocherà la finalissima di Berlino contro l' Inghilterra . Date chiave per capire anche il suo futuro perchè con il club tedesco ha sottoscritto un contratto in cui è presente anche una clusola per la possibile cessione che è stata fissata a 60 milioni di euro.

Tra tutte quella più interessate c'è sicuramente il Barcellona. Il club spagnolo, non in condizioni finanziarie favorevoli per poter spendere cifre importanti sul mercato, potrebbe comunque trovare una soluzione anche attraverso le cessioni di alcuni giocatori per riusciare a provare l'affondo per Dani Olmo. Al momento, però, la testa del giocatore è tutta rivolta alla gara contro l'Inghilterra per giocarsi il titolo di campione europeo con la Spagna.