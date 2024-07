Morata, è Milan! Ufficiale dopo l'Europeo, Alvaro contro la Juve

Dunque, se tutto andrà come si sta palesando, il Milan avrà ancora il suo 9 in mezzo al suo 10 (Leao) e al suo 11 (Pulisic), in una numerazione romantica e nostalgica che riporta a fasti gloriosi. Non è escluso che il Milan, oltre a Morata, possa prendere anche un altro attaccante per portare a tre il numero delle prime punte a disposizione di Fonseca (compreso Luka Jovic). Sono infatti ripresi i contatti con la Roma per Tammy Abraham . La punta inglese, che era stata offerta settimane fa ai rossoneri, può essere un’opzione da seguire nei prossimi giorni e si lavorerà sulla formula, con i giallorossi che vogliono cederlo a titolo definitivo.

A centrocampo il Milan lavora a fuoco lento il Monaco per Youssouf Fofana. Ha l’accordo di massima con il giocatore, ma deve trovare la quadra economica con il club del Principato che, tuttavia, sa di non poter tirare troppo sul prezzo visto che il nazionale francese andrà a scadenza di contratto nel 2025. Il centrocampista non rinnoverà, come ha già comunicato da mesi. Occhi sempre aperti sulla situazione di Rabiot: l’ex juventino è svincolato e sta riflettendo sul futuro. Il Milan ha fatto sapere alla mamma-agente di essere interessato, ma non andrà oltre la sua proposta di 7 milioni complessivi per tre anni. In più là in mezzo al campo i rossoneri dovranno sfoltire. Pobega, Adli e Bennacer potrebbero partire davanti alla giusta offerta. Il regista algerino ha una clausola da 50 milioni valida per tutta la sessione di mercato, ma di offerte concrete non ne sono ancora arrivate.