"Dani Olmo, Guardiola chiama: il Manchester City vuole chiudere"

Nel contratto che lega Dani Olmo al Red Bull Lipsia è presente una clasuola rescissoria da 60 milioni di euro valida fino al 15 luglio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore il Manchester City avrebbe deciso di attivarla per superare la concorrenza di Chelsea e Barcellona . I Citizens seguono infatti il classe 1998 da diverse stagioni, anche perché Pep Guardiola è un suo grande estimatore. Il calciatore, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, è considerato perfetto per il sistema di gioco dell'allenatore catalano, come ha dimostrato nel corso dell' Europeo con la Spagna.

Manchester City, i numeri di Dani Olmo

Dani Olmo ha chiuso la sua ultima stagione con la maglia del Red Bull Lipsia con 11 gol e 5 assist in venticinque presenze tra competizioni nazionali e Champions League. Da ricordare, in particolare, la fantastica tripletta con cui ha deciso l'ultima Supercoppa di Germania contro il Bayern Monaco. Prestazioni che si sono poi ripetute anche agli Europei, dove ha già segnato 3 gol e fornito 2 assist, rivelandosi come uno dei calciatori più importanti per De la Fuente. Dopo la finale contro l'Inghilterra, lo attende adesso con tutta probabilità il grande salto in una big.