Europei, l’albo d’oro: il trionfo della Spagna è storico, Germania superata

La Spagna è campione d'Europa: nella finale di Berlino, le Furie Rosse hanno battuto per 2-1 l'Inghilterra di Southgate grazie alle reti di Nico Williams e Oyarzabal nel finale. Per la Spagna è la quarta vittoria agli Europei dopo quelle del 1964, 2008 e 2012: superata la Germania ferma a tre titoli. Per l'Inghilterra, invece, è la seconda sconfitta di fila in finale dopo quella del 2021 in casa contro l'Italia sul prato di Wembley.