Morata campione, prima la famiglia: i baci con Alice Campello dopo la finale

Alice Campello è stata la prima a congratularsi con il marito Alvaro Morata per la vittoria della Spagna a Euro 2024. L'imprenditrice e modella italiana, a commento di un video raffigurante i momenti più iconici ed emozionanti della serata (dove si vede anche il calciatore correre dalla moglie seduta in tribuna per abbracciarla e baciarla, così come le lacrime e le emozioni vissute dai figli della coppia), ha scritto sui social: "La mia ragion d'essere", frase accompagnata da un emoticon a forma di cuore rosso. Parole che testimoniano ancora una volta il grande amore e affiatamento che c'è tra il calciatore spagnolo e la moglie. Così come documentato dalle immagini condivise dall'italiana su Instagram, presenti alla finale di Euro 2024 anche tutti e quattro i figli della coppia: Leonardo e Alessandro, nati nel 2018, Edoardo, nato nel 2020, e la piccola Bella, nata nel 2023. Nelle scorse ore la Campello ha condiviso una carrellata di immagini dell'indimenticabile finale, commentando: "Che emozione amore mio... Non puoi nemmeno immaginare quanto ti amo", quindi ha aggiunto: "Campeones".