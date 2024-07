Buffon incorona Morata: "Con un capitano così, nulla è impossibile"

Buffon e Morata, Morata e Buffon. Un legame indissolubile che perdura negli anni e che si è instaurato quando l'ex numero uno della Nazionale difendeva i pali della Juventus. Morata, in bianconero dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022, non dimentica il suo passato e la storica amicizia con Buffon e l'ha dimostrato soprattutto durante l'ultimo match tra Italia e Spagna. "Che piacere enorme vederti. Sei una persona incredibile! Ti voglio bene Gianluigi Buffon" è il messaggio che Morata ha condiviso sui social dopo aver consegnato la sua maglia alla leggenda Juve al termine dell'ultimo incontro tra le Furie Rosse e gli Azzurri terminato 1-0. Un cimelio che Buffon conserva affettuosamente e che ha condiviso sul proprio profilo Instagram per congratularsi col suo ex compagno di squadra per l'importante vittoria della Spagna ad Euro2024.