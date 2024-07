Mourinho, il post sul trionfo Spagna è virale: “Complimenti a me”. Ma poi...

La Spagna è campione d'Europa grazie alla vittoria per 2-1 nella finale contro l'Inghilterra. Il merito? Tra i vari protagonisti che hanno contribuito ll quarto titolo europeo degli spagnoli c'è anche... Josè Mourinho, almeno secondo lo stesso Special One. Il neo tecnico del Fenerbahce, infatti, ha condiviso un post sul suo account Instagram per congratularsi con la Roja per il successo di ieri. Un'occasione per celebrarsi, ma alla fine anche per... criticarsi.