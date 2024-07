De La Fuente, la voce che sorprende: “Al Mondiale ma non con la Spagna…”

Luis De la Fuente alla guida degli Stati Uniti? Why not . Secondo il Washington Post, dopo la trionfale vittoria di Euro 2024 con la Spagna , il ct sarebbe interessato a tuffarsi in una nuova sfida in vista del Mondiale 2026 : proprio gli Stati Uniti , con Messico e Canada , ospiteranno la prossima kermesse intercontinentale.

"De La Fuente per il dopo Berhalter"

Gli agenti di De La Fuente avrebbero inviato un'e-mail alla federazione calcistica statunitense per proporre la candidatura del tecnico federale iberico rispetto al posto vacante in seguito all'esonero di Gregg Berhalter, scaturito dall'eliminazione nella fase a giorni della Coppa America. Fallito il primo appuntamento importante sul suolo americano, gli States ci tengono a far bene nel prossimo. Per riuscire nell'intento vogliono affidarsi a un allenatore vincente.

Stati Uniti, non solo De La Fuente: i possibili nuovi ct

La concorrenza è agguerrita. Piace Jurgen Klopp, che a maggio ha concluso la sua straordinaria esperienza di nove anni al Liverpool: avrebbe, però, già declinato l'offerta. Anche il tecnico del Los Angeles FC, Steve Cherundolo, è stato preso in considerazione dopo un'eccellente esperienza biennale alla guida di Chiellini e compagni. Non di meno, Rafa Benitez sarebbe stuzzicato dall'idea di accomodarsi sulla panchina a stelle e strisce. De La Fuente ha un contratto fino al 30 giugno 2026 e la Spagna vorrebbe, ovviamente, confermarlo dopo i trionfi in Nations League e all'Europeo in Germania, ma non è verosimile che per trattenerlo sia necessario un'adeguamento economico del vincolo in essere.