Clamoroso dalla Spagna: "Morata e Rodri rischiano una squalifica"

"Morata e Rodri potrebbero essere sanzionati per aver lanciato il coro: Gibilterra è spagnola". La clamorosa indiscrezione relativa al neo-acquisto del Milan e al centrocampista del Manchester CIty è stata lanciata da Mundo Deportivo. I fatti: il 15 luglio, in Plaza Cibeles, a Madrid, dopo la vittoria di Euro 2024 grazie al succeso per 2-1 contro l'Inghilterra, Morata ha indossato i panni di presentatore della festa; ha chiamato uno dopo l'altro sul palco i suoi compagni di nazionale e con Rodri a lanciato il coro che ha scatenato un autentico caso internazionale.