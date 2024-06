Inter, le alternative a Bento da vice Sommer: Martinez e Okoye sono in ascesa

MILANO - Gira e rigira, se non ci saranno affondi a sorpresa per giocatori finora rimasti nell’ombra, il mercato dell’Inter - non tenendo ovviamente di conto i già ingaggiati Zielinski e Taremi - partirà dal portiere da affiancare a Sommer. Audero, per cui l’Inter vanta un diritto di riscatto fissato a 7 milioni da esercitare con la Sampdoria entro metà giugno, non è ancora tagliato fuori dalla corsa, ma è un piano “B”. Ovvero, se l’Inter non riuscirà ad arrivare a uno degli obiettivi fissati e il portiere nel frattempo non si sarà accasato altrove - lo vuole il Como -, allora potrebbe tornare a bussare alla porta della Sampdoria per un nuovo prestito, considerando anche che i blucerchiati vorrebbero avere per un’altra stagione Filip Stankovic. Come detto, però, questa è la soluzione alternativa. L’Inter vorrebbe infatti attuare la strategia che non è riuscita a completare nell’estate 2023, quando in ballo col tira&molla Lukaku e non avendo determinati fondi, non riuscì prima a bloccare Vicario e poi ad andare su Trubin. Adesso Marotta - che ieri al Festival della Serie A ha parlato nuovamente del nuovo ruolo da presidente («qualcosa di molto stimolante, un onore per me») -, Ausilio e Baccin stanno vagliando diversi profili.