Ungheria-Svizzera, ecco Okafor: il bomber che entra e segna spaventa Rossi

Se è vero che avere impatto dalla panchina e saper sfruttare i pochi spazi concessi è a suo modo un’arte, si può tranquillamente dire che Noah Okafor in questo senso faccia parte dell’élite. Nella sua prima stagione al Milan , il classe 2000 si è dovuto accontentare molto spesso di giocare nei ritagli di partita, in particolare nei finali, per i classici assalti che sono stati una discreta costante della stagione rossonera. Dei 6 gol realizzati in Serie A , 5 sono stati segnati entrando dalla panchina e tra l’altro nella maggior parte dei casi hanno avuto un discreto peso. Con la Lazio in casa, a settembre, Okafor ha fissato il 2-0 che ha chiuso i giochi con il risultato ancora in bilico, sul campo dell’ Udinese a gennaio ha trovato la zampata della vittoria per 3-2 al terzo minuto di recupero, poi a inizio marzo ha punito nuovamente la Lazio all’88’, mentre il 14 aprile ha segnato il 3-3 sul campo del Sassuolo a 6 minuti dal termine. Il quinto è stato un 3-0 sul Monza, ininfluente. Sta di fatto che nessuno in A ha segnato tanto quanto lui da subentrato.

I numeri di Okafor

Questo dato si potrebbe leggere in due modi: il primo è che l’attaccante svizzero è uno di quelli che sa incidere con poco spazio - i dati complessivi della stagione parlano di 6 gol e 3 assist in soli 1.003 minuti di utilizzo -, l’altro è che però di spazio ne ha avuto poco e nelle 6 occasioni in cui ha giocato dall’inizio di gol ne ha segnato solo uno. La verità, come sempre, sta nel mezzo. Okafor ha avuto la poca fortuna di trovarsi nelle gerarchie di Pioli come vice di Rafael Leao, in un modulo come il 4-2-3-1 che forse non esalta del tutto le sue caratteristiche di numero 9 atipico, veloce, in grado di dare profondità e buttarsi negli spazi, ma non di giocare spalle alla porta o di dialogare coi compagni. Caratteristiche che lo rendono invece potenzialmente esplosivo per la nazionale, con cui per la verità non ha un grandissimo feeling (2 gol in 22 partite, l’ultimo un paio d’anni fa), ma nel cui sistema può trovarsi a suo agio, specialmente in un torneo breve in cui ogni momento conta. E lui ha dimostrato con il Milan di saperli cogliere, quei momenti.

Okafor, le parole di Yakin

Ecco perché Euro 2024 per il ragazzo di Basilea, impostosi nel Salisburgo (34 gol e fornito 23 assist in 110 partite) può diventare una grande occasione: per dare anche un messaggio al Milan e al neo allenatore Fonseca di potersi meritare più minuti rispetto alla quadrupla cifra risicata del 2023-24. Ne ha parlato anche il ct Murat Yakin qualche giorno fa: «Ogni trasferimento comporta anche dei grandi rischi. Noah raramente è titolare a livello di club, ha un minutaggio scarso e questo non è certamente ottimale, visto che, soprattutto per un attaccante, è importante giocare». C’è probabilmente anche questo tra i motivi che spingeranno l’allenatore ad affidarsi al suo numero 9 soprattutto come arma a gara in corso anche all’Europeo, preferendogli Amdouni dal primo minuto: «Riesce a dare il meglio quando parte dall’esterno e si accentra», ha spiegato, «perchè negli spazi sa esaltare la sua velocità». Nel tridente d’attacco insomma è visto più come spalla alla prima punta che come vero centravanti, ruolo per il quale «gli manca il tempismo nei movimenti». Fonseca davanti alla tv potrà prendere appunti, con l’auspicio di ritrovare in prestagione un Okafor più carico che mai. Non solo per fare gol dalla panchina, anche se soltanto Trossard dell’Arsenal quest’anno in Europa ne ha segnati più di lui.