Italia, ancora la Svizzera: i precedenti sorridono, ma gli elvetici evocano ricordi amari

Svizzera, ancora tu? Sulla strada dell'Italia agli Europei in Germania, ancora una volta, gli elvetici di Yakin. Se il bilancio sorride favorevolmente agli azzurri nel corso della storia, negli ultimi anni sono i ricordi amari delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 a farla da padrone nella testa di tutti i tifosi. In quel girone C in cui eravamo i favoriti per il primo posto, il doppio pareggio (0-0 all'andata e 1-1 al ritorno a Roma, entrambi nel segno dell'errore dal dischetto di Jorginho) e quello di Belfast contro l'Iralanda del Nord hanno relegato l'Italia al secondo valido per i playoff poi persi contro la Macedonia del Nord. Ma i precedenti sono ben più ampi rispetto a questi ultimi giocati...