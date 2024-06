Svizzera, paura di spie prima dell'Italia: torre televisiva blindata

Dopo il caso dei pc rubati in hotel, arriva un'altra particolare notizia dal ritiro della Svizzera in Germania. La nazionale elvetica è impegnata contro l'Italia agli ottavi di finale di Euro2024 sabato alle ore 18 e si allena in vista della sfida contro gli azzurri. Con la paura di essere spiata. Vicino al centro di allenamento degli svizzeri a Stoccarda, infatti, c'è la SWR Television Tower che, oltre ad offrire un bellissimo panorama della città tedesca, si affaccia sul campo in cui si allenano i giocatori di Yakin.