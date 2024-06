Svizzera-Italia, Aebischer esulta: “Calafiori fortissimo, la sua assenza è un vantaggio per noi”

A due giorni dal fischio d'inizio di Svizzera-Italia, in programma sabato 29 giugno alle ore 18 e valida per gli ottavi di finale degli Europei 2024, Michael Aebischer ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale elvetica. Il centrocampista di proprietà del Bologna, grande protagonista con un gol ed un assist contro l'Ungheria, si è espresso sulle possibilità di passaggio del turno contro gli azzurri. Una sfida a cui non potrà prendere parte il compagno di squadra Calafiori, squalificato dopo il cartellino giallo rimdiato contro la Croazia.

Svizzera, Aebischer: "Assenza Calafiori un bene per noi" Il centrocampista svizzero si è espresso così sulla gara contro gli azzurri e le prestazioni di Riccardo Calafiori in questo Europeo: "E' bello giocare contro l'Italia, visto che è ora casa mia e conosco quasi tutti i giocatori. Mi dispiace per Calafiori, è un giocatore fortissimo, ma la sua squalidica è una buona notizia per noi. Sarà una bella partita, vedremo chi sarà più forte. Entrambe le squadre hanno calciatori di grande qualità".

Svizzera, Aebischer: "L'Italia è comunque favorita" Michael Aebischer ha poi parlato delle possibilità di passaggio del turno: "L'Italia è comunque favorita, non c'è altro da dire. Per loro parla l'esperienza e poi il fatto che odiano perdere". Infine una considerazione sul tabellone della fase ad eliminazione diretta del torneo, con Svizzera ed Italia che si sono ritrovate nel lato sulla carta più semplice: "Abbiamo visto naturalmente che nell'altra metà ci sono tantissime big, ma nella realtà dagli ottavi di finale in poi non ci sono più avversari semplici". La vincente della sfida tra Svizzera ed Italia dovrà vedersela con Inghilterra o Slovacchia ai quarti, per poi affrontare una tra Romania, Olanda, Austria e Turchia. Un cammino sulla carta più semplice rispetto all'altro lato in cui ci sono big come Germania, Spagna, Francia, Belgio e Portogallo.

