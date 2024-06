EuroGiallo: rubati gli schemi della Svizzera? La polizia tedesca indaga

Chi è un match analyst? È una figura sempre più indispensabile e importante nello staff di un allenatore, perché è colui che raccoglie tutti i dati sulla sua squadra e su quella avversaria (posizioni in campo, flussi di gioco, precisione dei tiri o dei passaggi, altezza del pressing e via così con milioni di informazioni che vengono raccolte anche grazie all'intelligenza artificiale). Poi elabora tutti quei dati e li sintetizza perché l'allenatore possa avere una visione chiara della sua squadra e degli avversari.

Ora, quei tre computer rubati dal ritiro svizzero possono contenere decina di migliaia di informazioni sulla Svizzera e sui suoi giocatori che, probabilmente, in mano a un match analyst in grado di interpretarli potrebbero fornire informazioni interessanti a un allenatore avversario. Diciamo che non è come nelle spystory di Ken Follet nelle quali rubano i piani di un esercito prima di una battaglia, ma sono comunque dati sensibili.

Il portavoce della Svizzera, anche se con molto disappunto, ha comunque detto: «Sui tre computer non erano salvati dati che utilizziamo per questo torneo. Se si è trattato di un sabotaggio alla nostra nazionale, allora è andato male». Ha detto la verità o vuole depistare le eventuali spie che si sono prese i computer?

