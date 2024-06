Sommer: "Italia favorita. Donnarumma? Entusiasmante, mi piace guardarlo"

I due rigori falliti da Jorginho nelle qualificazioni ai mondiali del 2022 rappresentano il passato. Parola di Yann Sommer, portiere dell'Inter e della nazionale svizzera, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Italia: "Non voglio incontrare di nuovo Jorginho dal dischetto, è acqua passata, sono passati vari anni, domani la partita sarà diversa, se ci sarà un rigore mi impegnerò al massimo, ma non sto pensando a quei due rigori là". Sommer non ha nessuna intenzione di parlare di squadra favorita: "Non direi, giochiamo contro i campioni in carica, hanno vinto anche il mondiale nel 2006, l'Italia è comunque favorita, saremo pronti, non vediamo l'ora di giocare, ma sappiamo benissimo che giocheremo contro i campioni in carica".