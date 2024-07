Xhaka punge l'Italia: "Impauriti, mai visti così. Avevamo già vinto..."

Eliminata l'Italia agli ottavi grazie alle reti di Freuler e Vargas, la Svizzera sabato 6 luglio alle 18 sfida a Düsseldorf l'Inghilterra nei quarti di finale di Euro 2024. Gli elvetici sognano di conquistare il pass per la semifinale, traguardo mai raggiunto prima in cinque partecipazioni al torneo continentale (al massimo sono arrivati ai quarti, nella scorsa edizione). Contro gli azzurri la nazionale di Murat Yakin ha mostrato grande solidità, pertanto si presenta alla gara contro i Tre Leoni con tutte le carte in regola per passare il turno. Proprio del successo contro la Nazionale di Luciano Spalletti ha parlato il capitano della Svizzera Granit Xhaka, oggi al Bayer Leverkusen campione di Germania ma in passato nel mirino della Roma: "Io odio perdere - commenta -. Mi arrabbio tremendamente anche in allenamento e quando finiamo le sessioni alcuni mi provocano e mi fa doppiamente male. Io e Ankanji abbiamo giocato un’ottima stagione, così come anche i tre di Bologna ed altri ancora. Siamo più affamati che mai, vogliamo vincere a tutti i costi. Non ho mai visto l’Italia così in difficoltà sul campo come contro di noi, abbiamo vinto ancor prima di scendere in campo, come fecero loro con noi 3 anni fa".