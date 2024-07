Inter, si fa quel che si può: un prestito o uno svincolato per il ko di Buchanan

Inzaghi, così come i dirigenti, avrebbe puntato su Hermoso , ma la proprietà Oaktree non ha avallato un investimento alto (5 milioni per tre stagioni) per un 29enne. Resta sul tavolo un’opzione comunque su un over30 svincolato come Ricardo Rodriguez , ma l’ex Torino si accontenterebbe di un contratto da una stagione con un ingaggio più basso. L’Inter sta valutando pro e contro, non c’è fretta e mantiene nel mirino anche l’ex Pirola della Salernitana che per età (22 anni), passato nel vivaio e prospettive intriga chiaramente di più, anche se non è detto che i campani diano l’ok a un trasferimento in prestito con diritto di riscatto.

Inter, asse di mercato con il Venezia

Nel frattempo vanno avanti i discorsi col Venezia. La neo promossa non avrà solo il trequartista Oristanio, ma probabilmente anche il portiere Filip Stankovic (secondogenito di Dejan), reduce dalla buonissima stagione in Serie B con la Sampdoria. Inter e Venezia stanno parlando per trovare le formule giuste per il trasferimento dei due classe 2002 che giocheranno così insieme nuovamente dopo gli anni nel settore giovanile e l’esperienza di due stagioni in prestito al Volendam in Olanda (’21-23). Parallelamente l’Inter continua a lavorare per trovare l’intesa con Venezia e agenti per Tanner Tessmann, il 22enne centrocampista statunitense che verrà poi girato in prestito a un altro club (non resterà al Venezia).