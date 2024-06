Montella punta tutto su Yildiz: "Ci farà divertire all'Europeo"

Il ct della Turchia si concede una frase su Kenan Yildiz, uno dei più attesi questa sera («Kenan è un giocatore offensivo, lo sapete: speriamo faccia divertire anche noi») e poi resta sul generico rispetto ai 35 pre convocati: «Non tutti sono arrivati nella medesima forma e non tutti hanno giocato lo stesso numero di partite. In particolare, tranne Calhanoglu che ha giocato praticamente tutte le partite nel club, i nostri giocatori che hanno giocato all’estero non contano lo stesso minutaggio. A parte questo, ho trovato tutti molto motivati e con grandi ambizioni. Purtroppo dovrò spezzare il sogno di qualcuno e questo mi dispiace umanamente, ma è un mio dovere».

Del gruppo, di certo, farà appunto parte Calhanoglu . Il centrocampista dell’Inter sarà ildella Nazionale turca: «Quando sei in Nazionale le emozioni sono tante e pesanti: vuoi sempre fare qualcosa di più e non sbagliare perché rappresenti il Paese. Sempre bello giocare per la Nazionale e è un orgoglio per me essere qui. Ho lavorato tanto per diventare un giocatore importante, è così che mi sento. L’Italia ha una bella squadra. Gli azzurri sono forti, li conosco quasi tutti, sono i miei compagni: sarà un bel test per noi per vedere dove siamo. C’è ancora un po’ di tempo, sarà una bella partita, abbiamo lavorato tanto e domani si vedrà. Montella? Abbiamo lavorato insieme al Milan e non ci sono problemi sul ruolo. Avevo un ruolo diverso che è cambiato col tempo, ma lui sa tutto e ha fatto una cosa grande: ci ha portato all’Europeo. Abbiamo giocato contro la Croazia e l’abbiamo battuta, abbiamo battuto Nazionali importanti. Stiamo crescendo, siamo una squadra giovane e abbiamo fiducia. Inzaghi e il suo staff mi hanno aiutato tanto a crescere: abbiamo lavorato con la video analisi, mi piace correre e lottare per la squadra, fare i duelli e quando ho palla voglio decidere il gioco, sono contento». Intanto nel pomeriggio, da Coverciano, era giunto aun attestato di stima tutt’altro che banale da parte di Nicolò Fagioli : «Calhanoglu quest’anno ha dimostrato di essere tra i 3-4-5 migliori al mondo. A livello personale è stato tra i pochi a parlarmi dopo la squalifica, l’ho visto diverse volte: una persona fantastica».