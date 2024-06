Yildiz senza limiti, Montella lo elogia così: “Quando non giocava nella Juve…”

"L'ho trovato ancor più forte fisicamente". Così Vincenzo Montella ha parlato di Kenan Yildiz al termine dell'amichevole tra Italia e Turchia terminata con il risultato di 0-0 al Dall'Ara di Bologna. Il classe 2005 ha giocato dall'inizio ed è rimasto in campo per tutti e i 90' della gara, senza però brillare. Una prova non semplice e una condizione, forse, ancora da sistemare in vista degli Europei. Il c.t. dei turchi l'ha comunque elogiato perché da una convocazione all'altra l'ha ritrovato cresciuto: "È un calciatore completo".