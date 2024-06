Guler, statistiche impressionanti con Real e Turchia... e supera Cristiano Ronaldo

Un debutto da sogno quello di Arda Guler con la maglia della Turchia agli Europei in Germania. Il talentuoso centrocampista del Real Madrid è stato mandato in campo da Montella, assieme all'altro 2005 della Juve Kenan Yildiz - in gol poi annullato per fuorigioco -, e lui ha risposto presente (le pagelle confermano) con un bolide da 118 chilometri orari da fuori area. Un missile che si è insaccato all'angolino e ha fatto scattare di gioia i tanti tifosi turchi corsi allo stadio di Dortmund per seguire i propri idoli, tra cui anche il 19enne. Nell'estate scorsa è arrivato a Madrid come un oggetto misterioso: un ragazzo con grandi qualità ma ancora da dimostrare, soprattutto in un club come il Real. L'infortunio al ginocchio e alcuni guai muscolari ne hanno segnato la stagione, ma nel 2024 ha saputo ritagliarsi il suo spazio e con il gol di ieri ha trovato una statistica davvero particolare.

Guler, i numeri e il record di Ronaldo Quello contro la Georgia, oltre alla vittoria, è stato quello da record perché ha superato un certo Cristiano Ronaldo, che poco dopo avrebbe festeggiato un altro primato (il sesto Europeo in carriera), come più giovane ad andare in rete all'esordio agli Europei: 19 anni e 114 giorni a fronte dei 19 e 128 del portoghese. Vent'anni dopo, una sorta di favola, perché è arrivato un altro talento a registrare un nuovo record: da Ronaldo ad Arda Guler, un filo blancos li unisce quasi come segno del destino.

Da uno che a Madrid è diventato leggenda a uno che vorrebbe diventarla nel prossimo futuro e che in pochi mesi ha già impressionato tutti, persino lo stesso Ancelotti che ne ha sempre parlato benissimo nel corso della stagione e nelle sue conferenze. Il Real Madrid l'ha strappato alla concorrenza pagando 20 milioni di euro e sembra proprio aver fatto centro. Numeri incredibili e una statistica che ha lasciato tutti di stucco perché quando ha giocato da titolare ha sempre segnato e lo stesso quando ha calciato verso la porta: con i blancos sei su sei e con quello con la Turchia diventano 7 tiri verso lo specchio e ben 7 reti, ovvero una precisione del 100%, anzi possiamo definirla una sentenza. Non a caso sui quotidiani internazionali c'è stato un plebiscito unico sul gioiellino classe 2005...

Guler-Turchia, gioiellino Real: le reazioni dell'Europa Arda Guler è diventato nelle ultime ore il giocatore copertina dei media internazionali dopo la rete segnata contro la Georgia. Il 19enne talento del Real Madrid è stato esaltato in patria, tanto che secondo Trt Spor "non sarà ricordato come il miglior giocatore della partita, ma come il miglior giocatore del torneo". Lo stesso è stato in Spagna, perché Marca ha definito Guler "la benedizione turca. Il giovane talento ora ha una buona occasione per mettersi in mostra e alla prima uscita non ha deluso". Anche il Mundo Deportivo ne ha parlato e l'ha definito il "gol da sogno della futura stella del Real Madrid, che non avrebbe potuto avere un debutto migliore agli Europei". Dalla Spagna all'Inghilterra perché per la Bbc, la prestazione del classe 2005 è stata straordinaria, mentre il Guardian ha titolato: "Arda Guler porta il tuono mentre la Turchia resiste alla tempesta battendo la Georgia".

