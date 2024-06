Montella, zero parole su Yildiz. Parla dell'esclusione di Guler così...

Una sconfitta pesante contro il Portogallo e tantissime le critiche ricevute da Montella dai media in Turchia Il Ct ha scelto di fare diversi cambi di formazione dopo la vittoria contro la Georgia, snaturando un po' le qualità della sua squadra scegliendo di tenere fuori due talenti come Yildz e Guler, entrati nella ripresa con il risultato già compromesso per i turchi. Al termine della gara, Montella, è stato intervistato da TRT Sport il quale gli ha chiesto proprio alcune motivazioni sulle scelte, soprattutto l'esclusione del centrocampista del Real Madrid.

Montella, Turchia-Portogallo: le sue parole Vincenzo Montella prima ha risposto a una domanda generica sulla partita: "Fatta una buona gara, anche se nei momenti decisivi avremmo potuto fare meglio. Nei primi venti minuti siamo andati più vicini noi al gol, ma se queste partite non si sbloccano poi diventa tutto più difficile. Poi si è persa sicurezza sul vantaggio del Portogallo, ma nel finale la squadra ha provato a segnare e mi dispiace che non sia riuscita a farlo. Siamo ancora in corsa per la qualificazione, consapevoli che riusciremo a raggiungere l'obiettivo".

Poi il quotidiano turco è andato diretto su Guler e i motivi dell'esclusione: "E' un calciatore eccezionale, ma se non è nelle condizioni per giocare... Abbiamo corso un rischio enorme a inserirlo sul 3-0 perché c'era il serio pericolo di un infortunio". Insomma, queste le motivazioni del Ct che ora avrà l'ultima gara contro la Repubblica Ceca per conquistare il pass per gli ottavi di finale.

