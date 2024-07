Arda Guler, sui social non si parla d'altro: il brutto gesto con la Turchia

La Turchia ha staccato a sorpresa il pass per i quarti di finale degli Europei 2024 grazie alla vittoria per 2-1 contro l'Austria firmata dalla doppietta di Merih Demiral. Tra i grandi protagonisti della squadra di Vincenzo Montella c'è sicuramente Arda Guler, giovane talento classe 2005. Il calciatore del Real Madrid sta però facendo discutere sui social per un gesto in campo dopo la rete del 2-0.