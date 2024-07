Chiellini, il consiglio a Yildiz e l'ultimo De Ligt: "Non me l'aspettavo"

Giorgio Chiellini è stato ospite di Sky Sport per commentare gli ultimi due quarti di finale degli Europei tra Inghilterra-Svizzera e Olanda-Turchia . Delle partite che hanno sancito l'eliminazione di Kenan Yildiz dalla competizione, ora pronto a continuare la sua avventura alla Juventus con Thiago Motta. L'ex difensore e capitano bianconero si è soffermato proprio sul talento classe 2005 e anche sull'ex compagno Matthijs De Ligt , che non sta riuscendo ad imporsi come titolare né al Bayern Monaco né in nazionale.

Chiellini consiglia Yildiz: "Rinnovi per 5 anni con la Juve"

L'ex difensore ha dato il suo personale consiglio a Kenan Yildiz, esaltandone le potenzialità per il futuro: "Deve rinnovare per cinque anni con la Juventus. Per me è abbastanza semplice, penso sia un percorso di crescita dove ha bisogno di crearsi più spazio e giocare di più. Io sono rimasto affascinato da Kenan sin dall'inizio, me ne avevano parlato bene e l'avevo visto già in seconda squadra. Ha un talento speciale, non vedevo uno così cresciuto nelle giovanili della Juventus da tanti anni. Visto questo percorso e quanto sembra felice non c'è miglior posto dove crescere. Non mi aspetto che giochi tutte le partite, ma che abbia sempre più continuità. Ci ha fatto vedere già tanto".

Quindi un commento sul gol di De Vrij, perso proprio da Yildiz: "Non è facile marcare a uomo, poi ci sono giocatori che non sono predisposti. Quando la palla esce, volente o nolente, stacchi un attimo e non per tutti è facile tornare in concentrazione, soprattutto per i giocatori offensivi. Ormai tante manifestazioni si decidono su queste situazioni".