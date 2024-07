Yildiz, operazione e vacanze: poi sarà solo Juve e Motta

Dopo il grande percorso ad Euro 2024 con la Turchia, chiuso solo ai quarti di finale con la sconfitta contro l'Olanda, Kenan Yildiz sta tornando a Torino. Il talento classe 2005 non si aggreggerà però ancora con il gruppo a disposizione di Thiago Motta, in quanto ha ancora qualche giorno di vacanza a disposizione. Il motivo del ritorno in città è legato infatti ad un'operazione al setto nasale a cui dovrà sottoporsi nella giornata odierna per risolvere un problema che gli ha creato più di qualche fastidio nell'ultimo periodo.

Juve, Yildiz torna a Torino per operarsi Il talento turco classe 2005 è atteso in queste ore a Torino per sottoporsi ad un'operazione al setto nasale per migliorare la sua respirazione. Nell'ultimo periodo era stato costretto infatti ad utilizzare dei cerotti durante le partite, che non avevano però risolto in maniera soddisfacente il problema. L'intervento verrà eseguito dallo specialista di fiducia del club bianconero, ovvero il dottor Libero Tubino.

Juve, il programma di Yildiz Subito dopo il picco intervento chirurgico, Kenan Yildiz riprenderà le sue vacanze. Il talento turco potrà godersi infatti qualche altro giorno di relax post Europei prima di mettersi a disposizione per la prima volta di Thiago Motta. Il nuovo allenatore è infatti desideroso di poter lavorare con lui, visto che lo considera come uno dei punti fondamentali della sua nuova Juventus anche in ottica futura.

