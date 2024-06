Martin Adam, un calcio agli odiatori e l'orgoglio di giocare nell'Ungheria

Martin Adam ha 29 anni, gioca nella squadra sudcoreana dell'Ulsan Hyundai, dove si è trasferito due anni fa, dopo avere vinto il titolo di capocannoniere del massimo torneo magiaro, il Nemzeti Bajnoksag I, segnando 31 gol in 32 partite nelle fila del Paks. Martin ha un fisico da rugbista, la barba rossa e l'aspetto del vichingo: gli è bastata la manciata di minuti giocata nel finale della partita persa con la Svizzera per finire nel tritacarne degli odiatori seriali sul web, dove l'hanno deriso per il suo aspetto fisico. Naturalmente, se i conigli da tastiera lo incontrassero a tu per tu, se la darebbero a gambe, ma Adam li ha sistemati con l'arma dell'ironia. Prima ha ricordato dove fosse e che cosa facesse nel 2021, durante gli Europei ("Stavo spaparanzato sul divano di casa, guardavo la tv e bevevo birra"). Poi ha soggiunto: "Ho letto i commenti e ho visto i meme sui social. Sono un tipo dalla risata facile e ci scherzo su. Sono nato così, questa è la forma del mio corpo, non posso cambiarla, non posso modificare la genetica. Mi piaccio come sono e l'importante, per chi fa il mio mestiere, è fare gol. Devo tutto a Marco Rossi che mi ha voluto in Nazionale. Abbiamo perso con la Svizzera, però il nostro Europeo non è finito per nulla, anche se ci aspetta la Germania".