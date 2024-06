Varga, infortunio shock in Scozia-Ungheria: compagni in lacrime, cosa è successo

Paura alla MHP Arena di Stoccarda durante Scozia-Ungheria: al minuto 75, sul punteggio di 0-0, Gunn in uscita colpisce Varga che resta a terra. Il tutto è successo nello sviluppo di un calcio di punizione battuto da Szoboszlai: nel tentativo di prendere il pallone, il portiere scozzese travolge la punta ungherese, costretta ad uscire in barella coperta dai teloni per motivi di privacy. Guardando i volti dei compagni di squadra si capisce come la situazione sia estremamente seria. I calciatori dell'Ungheria restano impietriti, qualcuno è in lacrime. I medici usano dei teloni a protezione del giocatore, per evitare che qualcuno lo fotografi. Varga viene immobilizzato e portato fuori dal campo. Dalle ultime notizie, il calciatore è diretto verso un ospedale con indosso un collare. A fine gara, dopo il gol vittoria dell'Ungheria grazie a Csoboth, i giocatori ungheresi hanno dedicato alla vittoria a Varga, mostrando la sua maglia.